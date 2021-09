Van "spuuglelijk" tot "levensredder": verwenste halo bewijst nog maar eens nut

Dat Lewis Hamilton in Monza ongeschonden uit zijn Mercedes-bolide kon klauteren, heeft de wereldkampioen te danken aan de halo boven zijn cockpit. Een veiligheidsbeugel die in 2017 nog werd uitgejouwd, maar ondertussen al zijn waarde heeft bewezen. Vraag dat maar aan Hamilton, Grosjean, Leclerc en Russell.

Sinds de dood van Ayrton Senna in 1994 in de GP van San Marino streeft de Internationale Autosportfederatie FIA ernaar om de Formule 1 veiliger te maken. In 2016 kwam het zo op de proppen met de halo. De titanium beugel boven de cockpit moest de renners beschermen tegen rondvliegende brokstukken na een crash. En de tests waren ook veelbelovend: de halo kan het gewicht van twee Afrikaanse olifanten - ongeveer 12.000 kilogram - aan. Er werd ook een grote reiskoffer met 225 km/u tegenaan gevuurd om de veiligheid te garanderen. Maar de F1-rijders liepen allesbehalve warm voor de beugel. De halo hinderde niet alleen hun zicht, maar was bovenal "spuuglelijk". "Het is niet de bedoeling dat F1-bolides lelijk zijn", opperde Kevin Magnussen. "If it looks shit, it is shit." In een enquête stemde de meerderheid van de F1-rijders dan ook tegen de halo. Max Verstappen vond dat de Formule 1 toch een element van risico moest blijven hebben. Alleen Lewis Hamilton veranderde van gedachten toen uit een studie van de FIA bleek dat de veiligheid van de rijders met 17 procent verbeterde. Maar de FIA liet zich niet van de wijs brengen: in 2018 werd de halo verplicht in de Formule 1. En na vier seizoenen is al veelvuldig gebleken dat de halo een levensredder is. Een bloemlezing.

2018: Charles Leclerc

Al in het eerste levensjaar van de halo bewijst de cockpitbescherming zijn nut. In de schermutselingen bij de start van de GP op Spa-Francorchamps wordt de McLaren van Fernando Alonso over de cockpit van de Sauber van Charles Leclerc gekatapulteerd. "De halo heeft mij zonder twijfel gered", geeft de Monegask toe.

2019: Alex Peroni

Ook in de Formule 2 en Formule 3 wordt de halo boven de bolides gemonteerd. En daar is Alex Peroni heel dankbaar voor. Amper een week na de dodelijke crash van Anthoine Hubert in Spa ontsnapte de 19-jarige Australiër aan de dood in Monza. Hij raakte in de Parabolica-bocht een boordsteen, werd de lucht in gekatapulteerd en belandde op de vangrails. Dankzij de halo hield hij er "slechts" een gebroken ruggenwervel aan over.

2020: George Russell

Wie nog altijd niet overtuigd was van de halo, zou in 2020 wel over de streep worden getrokken. Te beginnen met Williams-rijder George Russell die met de schrik vrij kwam na een zware crash van Antonio Giovinazzi in de GP van België. "Toen ik dat grote wiel op me zag afkomen, was ik wel blij met de halo", zei Russell. "Die band had vlak over mijn helm kunnen vliegen. Met een halo is het toch veiliger."

2020: Romain Grosjean

In de GP van Bahrein ontsnapte Romain Grosjean miraculeus aan de dood. Na contact met de bolide van Kvijat boorde de Fransman zijn Haas in de vangrails. Door de impact van de crash (53G) brak zijn auto doormidden en vloog die meteen in brand. De halo belette dat het hoofd van Grosjean in contact kwam met de barrière.



"De halo was aanvankelijk niet mijn favoriete uitvinding", gaf Grosjean achteraf toe, "maar nu vind ik het een geweldige constructie. Zonder de halo had ik niet met jullie kunnen praten."



2021: Lewis Hamilton