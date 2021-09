Marokkaanse voetbalploeg zit vast in Guinee door poging tot staatsgreep

"De huidige politieke en veiligheidssituatie in Guinee is erg onstabiel en wordt door de FIFA en de CAF nauwlettend in de gaten gehouden", laat de FIFA weten in een verklaring.

"Om de veiligheid van de spelers en de officials te waarborgen, hebben de CAF en de FIFA beslist om de wedstrijd die gepland stond voor 6 september in Conakry, uit te stellen. Meer informatie volgt de komende dagen."

Zondag beweerden Guineese special-forces dat ze staatshoofd Alpha Conde hadden gevangengenomen en de instellingen van het land hadden ontbonden.

"Het Marokkaanse elftal is veilig en bevindt zich momenteel in een hotel een eindje van het spanningsgebied," vertelde Mohamed Makrouf, een ambtenaar van de Marokkaanse voetbalbond. "Marokkaanse officials werken eraan om het team vandaag te evacueren. Een vliegtuig is al op de luchthaven voor de operatie."

Bondscoach van Marokko, Vahid Halilhodzic, vertelde aan L'Equipe dat de ploeg "de hele dag geweerschoten naast de deur hoorde" en "wachtte op toestemming om naar de luchthaven te vertrekken".

"Er wordt al geschoten sinds 10 uur vanochtend. Het presidentieel paleis is niet zo ver van ons vandaan, volgens mij zijn er niet veel mensen op straat. Ik zag soldaten door de straat rennen," zei Halilhodzic.