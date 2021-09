Van Gaal: "We kunnen denken dat Oranje wereldtop is, maar dat is het niet"

Louis van Gaal is aan zijn derde ambtstermijn als bondscoach van Nederland begonnen. Het grote doel: Oranje laten schitteren op het WK in Qatar in 2022. Maar dan moet Nederland zich wel nog kwalificeren. Tegen Noorwegen liet het twee punten liggen in de voorrondes.

"We waren veel te onzorgvuldig", legt Van Gaal bij de NOS meteen de vinger op de wonde. "De tegenpartij speelde heel compact en dan is het niet gemakkelijk. Dan moet je creatief en balvast zijn en dat waren we niet. We leden veel te veel onzorgvuldig balverlies."

"Iedereen moet in vorm zijn om zorgvuldig en creatief te kunnen spelen. Noorwegen heeft het fantastisch aangepakt. Het had zelfs nog kunnen misgaan, want Haaland schoot nog op de paal."