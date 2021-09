Matig Oranje schenkt Van Gaal in Noorwegen geen zege bij terugkeer

1-1 na boeiende eerste helft

Noorwegen-Nederland stond vooraf in het teken van de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach. Het was dan ook uitkijken in welke formatie en met welke spelers Oranje het Noorse veld zou betreden.

Van Gaal schonk de jonge Feyenoord-goalie Justin Bijlow zijn debuut in doel en in zijn klassieke 4-3-3 had hij ook plaats voor Timber en Gakpo, die Dumfries en Malen op de bank hielden. Bij Noorwegen rustte de hoop op de schouders van wonderduo Haaland-Ødegaard .

Nederland startte voortvarend en liet zich al vroeg opmerken via Timber en Gakpo, maar Noorwegen maakte gretig gebruik van de ruimte die het offensieve Oranje in de rug liet. Na twintig minuten plukte Haaland een bal heerlijk uit de hemel en liet hij Bijlow kansloos: 1-0.

Oranje moest vol aan de bak en kwam een kwartiertje later al opnieuw langszij: Berghuis en Wijnaldum zetten een goede aanval op, Klaassen moest aan het penaltypunt maar binnentikken. Nederland had balbezit en drukte door, maar een tweede goal voor de rust viel niet meer.