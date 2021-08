Ondrej Kudela keert na een racisme-schorsing terug voor België-Tsjechië

De UEFA strafte Ondrej Kudela dit voorjaar nadat de speler van Slavia Praag in het Europa League-duel tegen de Rangers Glen Kamara racistisch bejegend had. Kudela ging nog in beroep, maar daar vielen zijn argumenten in dovemansoren.

Door zijn schorsing miste de 34-jarige Tsjech onder meer het EK, waarin zijn land verrassend de kwartfinales haalde. Maar na 10 speeldagen op de strafbank keert de verdediger nu weer terug in de Tsjechische selectie voor de nakende WK-kwalificatieduels.