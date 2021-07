Wist Van der Poel toch dat de plank weg was? "Heb het hem 100 keer gezegd"

"Voor mountainbikers is dat geen spectaculaire hindernis", zegt Milan Vader achteloos over de Sakura Drop. De nummer 10 in het moutainbike vandaag deelde een opvallend nieuwtje bij onze Nederlandse collega's van AD.



"Met alle respect voor Mathieu, ik hoop dat hij oké is. Maar we hebben het er vanochtend over gehad", meent Vader. "Hij wou van het plankje rijden, maar ik zei dat het tijdens het testevent was weggehaald."

Tijdens de wedstrijd, voelde Vader de bui al hangen. "Ik zat een paar plekken voor Mathieu tijdens de race. Na een paar seconden hoorde ik het publiek schreeuwen en wist ik al hoe laat het was."