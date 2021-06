Speerwerper Thomas Röhler verdedigt olympische titel niet door rugpijn

Röhler is er het hart van in: "Ik vind het ongelofelijk zwaar om mijn forfait voor Tokio te moeten aankondigen", zegt Röhler. "Maar in overleg met mijn coach heb ik beslist dat mijn gezondheid voorrang moet krijgen."



"Ik moet naar mijn lichaam luisteren, want ik wil mijn sport nog een paar jaar op topniveau beoefenen. Met een deelname aan de Olympische Spelen zou ik door deze rugblessure te veel riskeren."



Duitsland heeft met Johannes Vetter wel nog een goeie kanshebber op goud in Tokio. Hij wierp de speer vorig jaar 97,76m ver en benaderde zo het wereldrecord van de Tsjech Jan Zelezny uit 1996. Dat staat op 98,48m.