Jonas van Genechten hangt zijn fiets op het einde van het seizoen aan de haak

Van Genechten gaf ook zelf wat meer duidelijkheid bij zijn nakende afscheid: "Aan alles komt een einde. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie herinneringen, we zien elkaar snel terug aan de kant van de weg."

"Ik wil nu eerst wat tijd voor mezelf nemen voordat ik aan mijn nieuwe leven kan beginnen. Wielrennen was altijd heel belangrijk, nu wil ik nog andere dingen beleven."

In 2016 kende Jonas van Genechten zijn grootste succes. Hij versloeg toen in de Ronde van Spanje Daniele Bennati en Alejandro Valverde in de sprint. Eerder won hij ook al onder meer een etappe in de Ronde van Polen (2014) en schreef hij in datzelfde jaar de Druivenkoers in Overijse op zijn naam.