Marc Marquez is helemaal terug met eerste GP-zege sinds zware crash

Marquez miste het volledige vorige seizoen door een gecompliceerde armbreuk, die hij had opgelopen in de eerste GP van 2020 in Spanje . De Honda-rijder moest maandenlang revalideren en miste ook de eerste twee GP's van dit seizoen.

In april verscheen Marquez weer aan de start in Portugal en lang heeft de Spanjaard niet moeten wachten op succes. In de laatste drie GP's viel Marquez nog uit, maar op de Sachsenring in Duitsland schoot hij voor het eerst sinds 2019 raak.

Hij haalde het in Hohenstein-Ernstthal voor de Portugees Miguel Oliveira (KTM) en de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha). Quartararo verstevigde zo zijn leidersplaats in de WK-tussenstand.



Sinds 2010 won Marquez steeds in Duitsland, eerst in de 125cc-klasse (nu Moto3), daarna twee keer in de Moto2 en sinds 2013 steeds in de MotoGP. Vorig jaar ging de GP van Duitsland niet door vanwege het coronavirus.