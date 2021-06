Nieuwe eindlaureate gezocht op Roland Garros: wie zijn de 4 kanshebbers?

Alle vier staan ze voor het eerst in de halve finale van een grandslamtoernooi, alle vier maken ze kans op de hoofdprijs op Roland Garros. Wie zijn Maria Sakkari, Barbora Krejcikova, Anastasia Pavljoetsjenkova en Tamara Zidansek, de vier halvefinalistes in Parijs?

Maria Sakkari: Grieks beton

Dat Maria Sakkari (WTA 18) in de halve finales staat in Parijs, is misschien de minst grote verrassing. De Griekse klopt al even op de grote poort en stond vorig jaar al in de 4e rondes van de Australian Open en US Open. Maar de Griekse blok graniet heeft wel wat grote namen opzij moeten schuiven voor haar ticket voor de halve finale. Elise Mertens, Sofia Kenin (vorig jaar de winnares van de Australian Open en finaliste op Roland Garros) en titelverdedigster Iga Swiatek. De 25-jarige Sakkari, dochter van ex-speelster Angeliki Kannellopoulou, kan vooral teren op een sterke opslag en agressieve aanpak. Neemt ze ook Barbora Kerjcikova te grazen?

Maria Sakkari.

Barbora Krejcikova: van dubbel naar enkel

Barbora Krejcikova (WTA 33) leek voorbestemd om vooral in het dubbelspel furore te maken. Bij de jeugd schreef de Tsjechische met haar landgenote Katerina Siniakova al Roland Garros, Wimbledon en de US Open op haar naam. Ook als profspeelster vond ze snel haar draai in het dubbelspel met de eindzeges op Roland Garros en Wimbledon in 2018. Maar in het enkelspel speelden de zenuwen haar vooral parten. Pas vorige maand veroverde ze in Strasbourg haar eerste WTA-titel in het enkelspel en dat blijkt haar toch wat bevrijd te hebben. Al had ze in de 4e ronde tegen Sloane Stephens weer last van faalangst. "Wat als ik met 6-0, 6-0 verlies? Dat zou een ramp zijn... Zo dacht ik op voorhand", vertelde ze achteraf. Houdt ze tegen Sakkari haar zenuwen onder controle?

Barbora Krejcikova.

Anastasia Pavljoetsjenkova: ervaren Russin

Anastasia Pavljoetsjenkova (WTA 32) is met voorsprong de meest ervaren halvefinaliste in Parijs. De 29-jarige dochter van een roeiende vader en zwemmende moeder had al op 6-jarige leeftijd een tennisracket in haar handen. De Russin trainde enkele jaren in de academie van Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams, en had duidelijk talent. Dat bewees ze in 2006 door bij de junioren de Australian Open te winnen. In 2011 brak ze ook door op het hoogste niveau: twee kwartfinales op Roland Garros en de US Open leverden Pavljoetsjenkova de 13e plek op de WTA-ranking op. Maar daar knelde ook het schoentje: ondanks 12 WTA-titels raakte ze nooit voorbij de kwartfinale op een grandslamtoernooi. Tot nu, bij haar 7e poging. Raakt ze ook tot de finale?

Anastasia Pavljoetsjenkova.

Tamara Zidansek: Sloveense revelatie

Had u voor Roland Garros nog nooit van Tamara Zidansek gehoord? Dat is zeker geen schande. De 23-jarige Sloveense had tot vorige maand zelfs nog geen match gewonnen op het Parijse gravel. Een WTA-titel ontbreekt ook nog op haar blanco palmares. Maar dat hoeft zeker geen struikelblok te zijn: voor de laureates van 2017 en 2020 - Jelena Ostapenko en Iga Swiatek - was Roland Garros hun eerste trofee in de prijzenkast. Zidansek, die haar carrière begon op een snowboard, is een vechter. Ze mist een sterke opslag als wapen, maar overleefde wel al 3 driesetters in Parijs. Tegen Andreescu overleefde ze een matchbal, tegen Siniakova verloor ze de eerste set met 6-0 en in de vierde ronde werkte ze een setpunt weg tegen Cirstea. Hoeveel levens heeft Zidansek nog over?