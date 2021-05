Man van de Match Kanté oogst lof: "Een betere versie van Makelele"

Amper 6 jaar geleden speelde N'Golo Kanté nog bij Caen in de Franse tweede klasse. Het palmares dat de middenvelder sindsdien opgebouwd heeft, oogt bepaald indrukwekkend: landstitels met Leicester City en Chelsea, de FA Cup, de wereldtitel met Frankrijk en gisteren ook nog eens de Champions League.

"Hij is echt ongelooflijk goed", zwaaide ex-Chelsea-speler Joe Cole met lof op de Britse zender BT Sport. "Mijn mond valt open als ik hem zie voetballen. Ik heb bij Chelsea met Claude Makelele gespeeld. Hij was de allerbeste op die positie, tot Kanté kwam. Dat is een nog betere versie van Makelele."

"Zoals een spits een neus voor doelpunten heeft, heeft Kanté een soort instinct op het middenveld. Gündogan, Silva en Foden kwamen er niet aan te pas, omdat Kanté overal tussen zat."

De Braziliaan Ramires, ook ex-Chelsea, denkt dat Kanté de Gouden Bal kan winnen. "Hij is een verbluffende speler. Hij duikt overal op: in verdediging, op het middenveld, in aanval. Zijn niveau is echt indrukwekkend. Het is niet eenvoudig voor een verdedigende middenvelder om de Gouden Bal te winnen, maar Kanté zou het verdienen", aldus Ramires.

Kanté zelf bleef er zijn bescheiden zelve bij. "Dit is het resultaat van hard te werken", reageerde de 30-jarige Fransman. "Dat we de finale gewonnen hebben, is het werk van de hele ploeg. Ik ben heel trots."