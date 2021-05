Roberto Mancini krijgt tot 2026 vertrouwen als Italiaans bondscoach

De Italiaanse voetbalbond zag in 2018 de noodzaak om in te grijpen nadat Italië zich niet had gekwalificeerd voor het WK in Rusland onder leiding van Gian Piero Ventura. 6 maanden later werd Roberto Mancini voorgesteld als de nieuwe bondscoach.

Mancini, die kan steunen op ervaringen bij Manchester City en Inter Milan, kreeg de trein meteen weer op de rails. Italië won zijn tien kwalificatiewedstrijden voor het EK.

Zijn belangrijkste opdracht is nu om indruk te maken op het EK deze zomer (11 juni - 11 juli). Maar de Italiaanse voetbalbond is al overtuigd van haar keuze en legde Mancini een contract tot juni 2026 voor. Hij mag zo ook de campagnes voor het WK 2022 en het WK 2026 leiden.

Op het EK werd Italië uitgeloot in groep A. Het moet voorbij Turkije, Wales en Zwitserland. Als de Azzurri groepswinnaar worden, nemen ze het daarna op tegen de nummer 2 uit groep C (Nederland, Oekraïne, Oostenrijk of Noord-Macedonië).