Medisch rapport over dood van Maradona spreekt van "ontoereikende zorg"

De volksheld overleed op 25 november aan een hartaanval. Het Openbaar Ministerie in Argentinië had een medisch panel samengesteld van experts, die zich moesten buigen over de vraag of Maradona voor zijn dood de juiste behandeling had gekregen, of dat er sprake was van nalatigheid.

In een 70 pagina's tellend document stelt het panel dat het overlijdensproces begonnen was minstens 12 uur voor Maradona dood in zijn bed werd aangetroffen en heeft hij in die periode "ontzettend geleden".

Volgens het panel zat de behandeling van de Argentijn vol met "onregelmatigheden en tekortkomingen" en heeft het behandelende team hem "aan zijn lot overgelaten".