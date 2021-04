Leider Lille moet Jonathan David enkele weken missen in titelstrijd

Jonathan David schitterde zaterdag nog met het enige doelpunt in de topper tegen PSG, maar moest een kwartier later geblesseerd naar de zijlijn.

Onderzoek bracht een scheur in zijn ligamenten van zijn rechterenkel aan het licht. Volgens de competitieleider zal hun Canadese goudhaantje "enkele weken" onbeschikbaar zijn.

Lille is in een spannende titelstrijd verwikkeld met PSG, Monaco en Lyon. In Rijsel hebben ze net een kloofje van 3 punten geslagen met titelverdediger PSG.