David Goffin is in Montpellier "op zoek naar vertrouwen en matchritme"

In Montpellier werd Goffin gisteravond al samen met de Fransman Lucas Pouille uit het dubbelspel gekegeld. In het enkelspel is onze 30-jarige landgenoot in de 1e ronde vrij en geeft hij in de 2e Pouille (ATP-79) of diens landgenoot Benjamin Bonzi (ATP-125) partij.

"Het is duidelijk dat het veel beter kan", beseft Goffin. "Op de Australian Open geef ik een gewonnen wedstrijd (hij had 4 matchballen, red) nog uit handen. Zoiets blijft toch wel even door je hoofd spoken."

"Maar ik blijf positief, want mijn beste tennis is niet ver weg. Komt het er hier in Montpellier niet uit, gebeurt het volgende week wel."

"Met mijn team analyseer ik wat er de voorbije weken fout liep en wat we beter hadden kunnen doen. Ik ben een paar dagen in België geweest om uit te rusten en ben dan met Germain (Gigounon, zijn coach) en Fabien (Bertrand, zijn fysieke trainer) aan de voorbereiding op dit toernooi begonnen."