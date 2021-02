David Goffin laat 4 matchballen liggen tegen thuisspeler Popyrin (ATP-113)

David Goffin is meteen uitgeschakeld in de 1e ronde van de Australian Open. De Belgische nummer 1 (ATP-15) verloor in 5 sets tegen de lokale wildcardspeler Alexei Popyrin (ATP-113). Goffin liet in de 4e set 4 matchballen liggen. De Australische tournee is dus een flop geworden voor onze landgenoot.

Goffin wist dat hij bij de les moest zijn. Dat had zijn nederlaag tegen het Spaanse toptalent Carlos Alcaraza (amper 17) vorige week geleerd. Bovendien haalde de 21-jarige Popyrin de voorbije 2 jaar telkens de 3e ronde in Melbourne. Het 13e reekshoofd begon sterk en ging al in het 1e spelletje door de opslag van zijn 1,96m grote tegenstander. Dat deed hij in het 9e spelletje nog eens: in 32 minuten was de 1e set binnen. Niets liet een ommekeer vermoeden. Maar het 1e opslagpercentage van Goffin zakte van 74% naar 50%. Met 5 aces trok Popyrin de 2e set naar zich toe: een break in het belangrijke 7e spelletje volstond bij zijn 1e breakbal van de match. (lees voort onder foto)

Alexei Popyrin.

Goffin maakt het niet af in 4e set, geloof is weg in set 5