Ook geen bekerwedstrijden voor amateurclubs Rupel Boom en Thes

De miserie van de amateurclubs is bekend. Hun competitie ligt al maanden stil door de coronacrisis. Toch zijn er clubs die in de 1/16e finales van de Beker van België staan, traditioneel mooie affiches, want de eersteklassers doen dan hun intrede.

Die bekerduels werden uitgesteld naar 2 en 3 februari in de veronderstelling dat het amateurvoetbal dan misschien alweer actief was. Maar van versoepelingen is voorlopig nog geen sprake, dus ook niet van amateurvoetbal.

Toch werkte de Pro League, gebaseerd op zijn eigen protocol voor profvoetbal, een protocol uit om de amateurclubs toe te laten in januari te trainen met als enige doel de 1/16e finale af te werken. Dit protocol, met onder meer strenge regels voor gebruik van kleedkamers en regelmatige testen, geldt niet voor de competitie.

De clubs moeten daarbij ook langs de burgemeesters passeren. In de gevallen van Dessel, Rupel Boom en Thes verbieden de burgervaders de regeling. Ze willen geen trainingen én match.

De clubs hebben de bond laten weten dat ze niet kunnen spelen. Gevolg: een forfaitscore in het voordeel van de eersteklassers.