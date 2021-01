Nina Derwael in Thuismatch #9: "Als mijn coaches moeten opstappen, dan ben ik mee"

Voor Nina Derwael was 2020 zonder wedstrijden, door de afgelaste Spelen én een coronabesmetting een vreemd jaar. En dan spelen ook de klachten over mentaal misbruik in de Belgische turnwereld mee. "Dat blijft ons een beetje achtervolgen", zegt de wereldkampioene in Sporza Thuismatch.

Geen wedstrijden, geen Olympische Spelen, coronabesmettingen, het kon Nina Derwael niet deren, maar dat haar coaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls in opspraak kwamen in 2020 heeft haar wel geraakt. In de documentaire van Inge Van Meensel reageerde Derwael al. "Maar nu komen er weer reacties op die documentaire. Het blijft ons een beetje achtervolgen, terwijl wij ons er momenteel niet mee bezighouden." Derwael beseft dat het een delicate materie is. "Ik vind het moeilijk omdat iedereen iets op een bepaalde manier kan interpreteren. Topsport is keihard en in turnen ben je bezig met jonge meisjes en dat maakt het zo moeilijk." "Ik heb verhalen gehoord van andere sporters en zo hard gaat het er bij ons niet aan toe, maar daar gaat het wel over volwassenen. Je hebt jongeren en kinderen die geen schrik hebben om hun mondje open te doen, maar je hebt ook kinderen die alles persoonlijk nemen."

De tweevoudige wereldkampioene benadrukt dat haar relatie met Kieffer en Heuls heel goed is. "Ik heb ook dingen tegen Marjorie gezegd waarvan ik achteraf dacht: "Had ik dat wel zo moeten zeggen?" Het is heel simpel, zo lang je op één lijn zit met je coach, dan zul je die problemen niet krijgen."

"Het is een verschil om gewoon te werken om wedstrijden te doen of werken richting olympisch goud. Die coaching is veel preciezer. De momenten dat ik vaak in discussie ging, waren momenten waarvan ik achteraf besefte dat ik niet bezig was met medailles voor te bereiden."

"De coaches weten wat mijn doel is, dat overlopen we regelmatig. Die hebben iets van: "Is dit nog altijd je doel? Dan wil ik je helpen om dat te kunnen bereiken. Zij hebben al genoeg bereikt. Yves heeft al een olympische kampioene gehad."

"Marjorie heeft daar nachten niet van geslapen"

De getuigenissen van gymnasten en ex-gymnasten hebben sporen achtergelaten bij Kieffer en Heuls. "Ze hebben er meer van afgezien dan de meeste mensen weten", zegt Derwael. "Marjorie heeft daar nachten niet van geslapen." "Er zijn dingen gezegd die totaal niet gebeurd zijn, maar het is niet aan mij om mij daarover uit te spreken. Dat Marjorie zou gezegd hebben dat ze wou dat een mama van een turnster dood zou zijn." "Dat gaat er los over, zoiets is er nooit gezegd. Zo maak je van haar een onmens, daar heeft ze het heel moeilijk mee gehad. Ook omdat ze zelf op heel jonge leeftijd haar papa heeft verloren en daar heeft ze zelf ook heel hard van afgezien."

"Als Yves stappen moet ondernemen, dan ben ik mee"

Een onafhankelijke commissie is nu bezig met een onderzoek. "Ik heb zelf ook al een gesprek gehad, ze hebben mij opgebeld tijdens mijn quarantaine. Dan kreeg ik concrete voorbeelden en gaat het over hoe ik daar naar kijk." Derwael wil er niet te veel aan denken. "De documentaire "Team Belgym" heeft geen geheimen. De trainingen zijn hard, er worden harde dingen gezegd. Maar als we nu in de trainingszaal staan, dan amuseren wij ons. We zijn ons aan het voorbereiden op de Olympische Spelen en we zijn goed bezig." "Het gaat nu goed en we willen dit zo snel mogelijk achter ons laten. Wat er in die commissie beslist wordt, dat wordt beslist. Ik weet nu al: stel dat Yves toch genoodzaakt is om stappen te ondernemen, dan ben ik mee." "Ik heb ook geen keuze. Stel dat er in maart een uitspraak komt van de commissie en ik moet dan met een nieuwe trainer beginnen, dan moet ik er niet meer over nadenken, over de Olympische Spelen." Heeft ze dat gezegd aan Yves en Marjorie? "Dat weten zijn ook."

