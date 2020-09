Denayer over rol bij Rode Duivels: "Toekomstige leider? Eerst moet ik spelen"

Carrasco: "Terugkeer bij Atletico heeft me deugd gedaan"

"Maar je weet nooit wat er morgen gebeurt, of ik blijf of weer naar China ga. Maar nu focus ik me op de Rode Duivels", aldus Carrasco.

Of Carrasco ook bij Atletico blijft, is nog niet zeker. "Ik kan het zelf nog niet zeggen", klinkt het. "Maar ik zou graag bij Atletico blijven. In China leerde ik om het leiderschap meer op te nemen en met de druk op mijn schouders om te gaan."

Carrasco vindt bij de Rode Duivels een positie op de flank, mét de bijhorende verdedigende taken. "Ik zou liever offensiever spelen, dichter bij het doel. Dan kan ik beslissender zijn. Maar mijn positie bij de nationale ploeg stoort me niet. Ik ben het gewoon om defensief te spelen bij Atletico. Mijn terugkeer heeft me er echt goed gedaan."

Yannick Carrasco vond met de kwartfinales in de Champions League ook het eindstation met Aletico Madrid. "Ik heb 3 weken vakantie gehad en dat heeft me echt deugd gedaan", zegt Carrasco.

Denayer: "Vertrouwen opgedaan met Lyon"

Jason Denayer heeft een uitstekende Champions League-passage achter de rug met Lyon. De verdediger kegelde grootmacht Manchester City uit het kampioenenbal, maar werd in de halve finales genekt door de Beierse machine. "Daar heb ik wel veel vertrouwen opgedaan", opent Denayer.

Gisteren liet Thomas Meunier nog verstaan niet al te veel zin te hebben in de Nations League. Denayer kijkt er wel naar uit. "Ik ben in vorm momenteel, dus voor mij is dit wel een goed moment. Interlands zijn altijd interessant."

In het verleden kreeg Denayer nogal wat kritiek op zich bij de Rode Duivels. Nu lijkt hij een andere speler te zijn geworden. "Ik heb meer ervaring opgedaan door zoveel wedstrijden te spelen bij Lyon. Het belangrijkste is niet om die kritiek te beantwoorden, maar om mijn kwaliteiten aan mezelf te tonen."

"Wat er verbeterd is in mijn spel? Ik speel agressiever en mijn positie op het veld is ook beter geworden. Of ik een toekomstige leider word bij de Rode Duivels? Eerst moet ik spelen", klinkt het antwoord.

Bij de Rode Duivels vindt Denayer net als in Lyon een driemansdefensie terug. "Bij Lyon spelen we ook met 3 achterin. Centraal, rechts of links, dat is allemaal geen probleem. Of ik bij Lyon blijf? Waarom niet?"