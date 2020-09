Meunier wordt niet warm van de Nations League: "Het voelt gecreëerd aan"

Toch is Meunier heel tevreden dat hij opnieuw bij de Rode Duivels is. "Het was een heel lange periode zonder wedstrijden. Ik heb min of meer als een normaal persoon kunnen leven de voorbije maanden."

"Herbeginnen met een match bij de nationale ploeg zal niet eenvoudig zijn, maar het zal nodig zijn om terug naar mijn normale niveau terug te keren."

"Er zijn goede afspraken gemaakt tussen de Belgische voetbalbond en Borussia Dortmund, ik zal zeker geen twee keer 90 minuten spelen. Er komen de komende maanden heel veel wedstrijden aan en ik wil niet te veel risico's nemen nu ik pas hersteld ben."