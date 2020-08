Bornauw, Svilar en Vanheusden in selectie van Belgische beloften

Jacky Mathijssen kan voor de belangrijke confrontatie met Duitsland dus rekenen op een sterk centraal verdedigingsduo, met Sebastiaan Bornauw en Zinho Vanheusden. De twee leunen aan bij het eerste elftal, maar zullen dus nog eventjes geduld moeten hebben.

Een opvallende naam in de selectie is ook die van doelman Mile Svilar. De zoon van Antwerp-legende Ratko Svilar bedankte in het verleden al eens voor een selectie. Het leek erop dat hij voor Servië zou kiezen, maar Mathijssen haalt de voormalige Anderlecht-keeper er dus toch weer bij.

"We zijn in contact met hem en ik heb geen redenen om aan te nemen dat hij niet zal komen", lichtte de bondscoach toe.

Voor Mathijssen wordt het overigens zijn debuut als beloftecoach. Hij volgde Johan Walem op, maar moest door de coronacrisis lang geduld oefenen. "We kijken er met heel veel plezier en ambitie naar uit. Het wordt een belangrijke match en de tegenstander is niet de eerste de beste", weet Mathijssen.

"We moeten 3 van de 4 matchen die ons nog resten absoluut winnen en dat is ook ons doel. Ik ben zeer beniuwd hoe de jongens die ik nog moet ontdekken zich zullen presenteren."