Het geheime wapen van Kim Clijsters: snaren van koeiendarm

"Ze gebruikt de darm, de natural gut"

Michaël Clijsters -what's in a name- is geen familie van Kim, maar de man die haar rackets voorziet van snaren. "Voor mij blijft het gewoon een racket bespannen, maar het is voor haar wel het wapen waarmee ze moet gaan schitteren."

En Kim Clijsters gebruikt niet zomaar het doorsnee materiaal. "Ze gebruikt 'de darm' de 'natural gut', gemaakt van koeiendarm. Er zit nog heel veel ambacht in en als je in de snaar knipt kan je dat ook ruiken. De natuurdarm is zeer soepel en op zich vrij stevig, maar zeer prijzig, zo'n 50 à 60 euro per racket."

Het is ook een andere manier van bespannen die langer duurt juist omdat het zo een gevoelige snaar is. Je moet er heel voorzichtig mee omspringen. "De snaren kunnen snel springen, zeker bij vochtig weer. Ook de speelstijl van Kim, met veel snelheid en veel spin, zorgt ervoor dat deze soort snaren heel snel stuk gaan. Bij Kim is dat rond de 45 minuten."

Ondanks het feit dat Clijsters één van de enige speelsters is die nog met dit materiaal werkt, benadrukt Michael Clijsters dat dit helemaal niet voor de show is. "Op dit niveau moet je met het beste van het beste spelen. De details maken het verschil. Zij speelt al heel haar leven met deze snaren en ze voelt er zich het beste bij."