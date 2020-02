Thibau Nys gevierd in Baal: "Mijn papa gaf 1 vat, maar ik geef er 2!"

Geen schuchtere toestanden bij Thibau Nys tijdens zijn supportersfeest. Nys spreekt de mensen toe, zoals hij op de fiets zit: met veel panache. "Toen mijn papa wereldkampioen werd gaf hij altijd een vat", zei Nys, waarna hij een veelbetekende stilte liet. "Maar ik geef er twee!"

Nys kreeg van de gemeente Tremelo een cartoon van illustrator Frodo De Decker. Ook burgemeester Bert De Wit nam even het woord: "Thibau werkt verbindend en dat vinden we als gemeentebestuur geweldig."

Bij vader Sven kwamen tal van herinneringen uit zijn glorieperiode naar boven. "Het is ongelooflijk hoe snel het gegaan is. Maar het is leuk dat hij de mensen net als ik vroeger plezier kan laten beleven."