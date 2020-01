Anderlecht-doelman Didillon moet keepersprobleem bij Genk oplossen

Thomas Didillon was na zijn overstap van Metz een tijdje de eerste doelman bij Anderlecht, maar uiteindelijk verloor hij de strijd met Hendrik Van Crombrugge. Op zoek naar speelminuten kwam hij uit bij Genk, dat onlangs de piepjonge Maarten Vandevoordt zag uitvallen met een elleboogblessure.

Omdat ook Danny Vukovic nog op de weg terug is na een zware blessure en Gaëtan Coucke niet altijd een betrouwbare indruk maakte, had de Belgische kampioen nog behoefte aan een extra sluitstuk.

Didillon wordt gehuurd tot het einde van het seizoen, maar als hij in de smaak valt, kan Genk hem definitief overnemen. Saillant detail is dat zowel Genk als Anderlecht nog jaagt op een ticket voor Play-off I. Genk staat momenteel 6e, Anderlecht is 9e.