Nummer 1 Nadal stoot vlot door, Sjarapova moet meteen inpakken

De nummer 1 van de wereld Rafael Nadal heeft zich niet laten verrassen in zijn eerste ronde tegen de Boliviaan Dellien (ATP-73). Hij stootte in 3 sets door. Voor Maria Sjarapova (WTA-145) zit het toernooi er meteen op na verlies tegen Vekic (WTA-20). De Russin valt daardoor uit de top 350 en is niet zeker of ze volgend jaar nog terugkomt naar Melbourne Park.

Nadal probeert in Melbourne grandslamrecord (20) van Federer te evenaren

Rafael Nadal (33) maakt op de Australian Open jacht op zijn 20e grandslamtitel. Dat zou een evenaring zijn van het record van Roger Federer. In zijn eerste ronde liet de Spaanse nummer 1 van de wereld alvast geen steek vallen. De finalist van vorig jaar won met 6-2 6-3 en 6-0 van de Boliviaan Hugo Dellien (ATP-73) na iets meer dan 2 uur tennis. "Het zou fantastisch zijn als ik 20 grandslams kan winnen", vertelde Nadal na afloop. "Maar het is niet zo dat het moet. Als ik het haal, is dat geweldig. Als ik er 21 win, zou dat nog beter zijn. Als hetb bij 19 stuks blijft, ben ik nog altijd heel blij met alles dat ik in mijn tenniscarrière bereikt heb."

Zou fantastisch zijn als ik 20 grandslams win, maar het moet niet. Rafael Nadal

Er staat in Melbourne trouwens nog een record op het spel voor Nadal. Als hij de Australian Open dit jaar wint, dan is hij de eerste tennisser ooit in de Open Era die alle 4 de grandslamtoernooien minstens 2 keer op zijn naam kan schrijven. De Spanjaard zegevierde vooralsnog alleen in 2009 in Melbourne Park.

Grappende Nadal: "Trouwen was mijn hoogtepunt van 2019"

Nadal kende vorig jaar een echt boerenjaar. Na zijn finaleplaats in Australië won hij 2 grandslamtitels (Roland Garros & US Open) en sloot hij het jaar als nummer 1 van de wereld. Na de match sprak oud-speler Jim Courier hem tijdens het interview op de baan daarover aan en vroeg hij wat Nadals beste moment van 2019 was. "Trouwen", antwoordde Nadal strategisch en met de grote glimlach. "Mijn vrouw is hier aanwezig en dus moet ik vanaf nu opletten met wat ik zeg."

Ex-winnares Sjarapova meteen out

Maria Sjarapova is door blessures weggezakt naar plaats 145 op de wereldranglijst en daarom had ze van de organisatie een wildcard gekregen voor het hoofdtoernooi. Maar de ex-winnares van de Australian Open (in 2008) werd meteen uitgeschakeld. Ze verloor met 6-3 en 6-4 tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA-20). Door de nederlaag zal Sjarapova een serieuze duik maken in de rankings. Ze zal zakken naar een plaats buiten de top 350. Haar laagste ranking ooit sinds augustus 2002. Een opdoffer voor de Russin, die nog niet zeker is of ze volgend jaar nog terugkeert. "Ik weet het echt nog niet", zei ze na de match. "Het is moeilijk voor mij om te zeggen wat er de komende 12 maanden zal gebeuren. Ik ben dankbaar dat ik hier mocht zijn en ik heb nog niet nagedacht over hoe mijn toernooischema er vanaf nu zal uitzien."

Ik weet nog niet of ik volgend jaar terugkom. Maria Sjarapova