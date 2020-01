Rode kaart tegen W-B is laatste wapenfeit van Goreux als voetballer

Goreux debuteerde in 2007 in de hoofdmacht van Standard, de club waar het voor hem allemaal begon op 7-jarige leeftijd. Hij veroverde in 2008 en 2009 twee landstitels en mocht ook drie keer de Beker van België in de lucht steken met de Luikse club, in 2011, 2016 en 2018.

De Haïtiaanse verdediger, 28-voudig international, speelde ook nog voor Sovetov Samara en Rostov in de Rusische Premjer-Liga. Dit seizoen kwam Goreux bij Standard amper in de plannen van Michel Preud'homme voor. Hij kwam slechts 1x in actie in de Jupiler Pro League en pakte rood na amper 30 minuten spelen.

Goreux kiest er nu voor om in het opleidingscentrum van Standard aan de slag te gaan. Hij krijgt een rol binnen de technische staff van de U18 en de U21 en moet de overgang van jonge talenten naar de A-kern vergemakkelijken.