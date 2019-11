Na 3 maanden procederen kan Kortrijk eindelijk rekenen op Selemani

Faïz Selemani verbrak in augustus eenzijdig zijn contract bij Union, nadat de Brusselse club hem naar de B-kern had gestuurd en security hem vervolgens de toegang had ontzegd bij een training van de eerste ploeg. Enkele dagen later viste KV Kortrijk Selemani op, zonder een transfersom te moeten betalen.

Volgens Union had Kortrijk de speler ertoe aangezet om zijn verbintenis te verbreken, maar KVK ontkende dat en was van oordeel dat het een transfervrije speler had aangetrokken.

De voetbalbond deelde die visie niet. KV Kortrijk kreeg van de KBVB het bericht dat die Selemani niet speelgerechtigd zou maken. Selemani sleepte de KBVB vervolgens voor de rechter. Hij eiste een dwangsom van 25.000 euro per dag en vroeg het recht om de hele competitie stil te leggen.

De zaak werd vervolgens bepleit voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die gaf Selemani op 4 oktober ongelijk, maar in beroep trok de Comorese voetballer wel aan het langste eind. "KV Kortrijk neemt akte van het feit dat Faïz Selemani speelgerechtigd is verklaard", laat de club weten. "We zijn verheugd deze speler, die de laatste maanden op training al getoond heeft een absolute meerwaarde te zijn voor de A-kern, eindelijk te kunnen opstellen."