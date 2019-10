De MLS-carrière van Rooney zit erop na nederlaag tegen Ciman en Pozuelo (met video)

Het DC United van Rooney beëindigde de reguliere competitie op de vijfde plaats, Toronto, met steunpilaren Ciman en Pozuelo, werd met evenveel punten vierde. In de eerste ronde van de play-offs hielden de twee ploegen elkaar de hele wedstrijd in evenwicht.

Toronto leek de zege op zak te hebben, maar in de toegevoegde tijd sleepte Brillant (ex-Oostende en ex-Beerschot) alsnog verlengingen uit de brand.

Daarin schakelde Toronto een versnelling hoger. Het vat bij DC United was af en de Canadezen scoorden nog vier keer. In de volgende ronde neemt Toronto het op tegen New York City FC, dat eerste eindigde in de Eastern Conference.

Voor Rooney komt door de nederlaag een einde aan zijn MLS-carrière. Hij keert in januari terug naar Engeland, waar hij speler-trainer wordt bij tweedeklasser Derby County. De 33-jarige goalgetter begon in 2018 aan zijn Amerikaanse avontuur. Hij scoorde voor DC United 25 doelpunten in 52 wedstrijden.