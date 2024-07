Zorgen de tenoren voor vuurwerk in loodzware tweede Pyreneeënrit?

Loodzware Pyreneeënrit

Maandag mogen de renners voor de tweede keer in deze Tour een dagje uitblazen, maar eerst wacht nog deel twee van het tweeluik in de Pyreneeën. Op de Franse nationale feestdag moet het peloton een stevig menu verwerken: een rit van bijna 200 kilometer met 5 pittige cols.



Geen sprake van een rustige aanloop, want bij de start doemt meteen de Peyresourde op. Daarna volgen nog drie cols van eerste categorie met de Menté, de Portet-d'Aspet en de Col d'Agnes. De slotklim naar Plateau de Beille vormt de apotheose van de loodzware bergrit.