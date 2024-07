"De strafste klimprestatie ooit": Tadej Pogacar knalt record van Marco Pantani op Plateau de Beille aan flarden

Gisteren zette Tadej Pogacar al het klimrecord op de Pla d'Adet achter zijn naam. En wie dacht dat de gele trui het na vier dagen volle gas vandaag wat rustiger aan zou doen, kwam bedrogen uit.

De Sloveen vlóóg naar boven op Plateau de Beille. Gespecialiseerde accounts hielden meteen in de gaten of het mythische record van Marco Pantani uit 1998 zou sneuvelen. De Italiaan reed toen in 43 minuten en 28 seconden naar boven.

Na hoeveel tijd Pogacar daarnet afklokte? Volgens diverse metingen zal het rond de 39 minuten (!) en 41 seconden geweest zijn. Simpelweg waanzin.

"Dit is de strafste klimprestatie ooit", verzekeren meerdere kenners op sociale media.

Ook Vingegaard (40:52) en Evenepoel (42:35) verbeterden overigens het vorige record van Pantani.