Te gek voor woorden: comeback van Zulte Waregem eindigt toch nog in anticlimax tegen Eupen

Jelle Vossen: "Dit heb ik nog niet veel meegemaakt. We vielen van de ene in de andere emotie. De eerste helft verdedigden we heel slap, maar in de tweede helft kwamen we ongelooflijk terug. Toen Fadera die bal binnenknalde dachten we dat het binnen was, maar toch volgde er nog een koude douche. We hebben allezins wel getoond dat we zeer weerbaar zijn en zijn blijven geloven in onze kansen. Maar als je 5 doelpunten scoort, mag je thuis nooit verliezen."