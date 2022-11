’t Kuipje zingt en swingt: Westerlo vernedert KV Oostende met tennisscore

clock 17:47

einde, 17 uur 47. Einde. Het is netjes verdeeld: 3 doelpunten voor de rust en 3 erna. Na de pauze duwde Westerlo het gaspedaal nog even in. Dat resulteerde in doelpunten van Lyle Foster (een tweeklapper) en invaller Akbunar. Westerlo gaat zo met een goed gevoel de WK-break in. Dat kan niet van KV Oostende gezegd worden. .