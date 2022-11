Cercle Brugge springt na gevleide zege over STVV naar de linkerkolom

STVV - Cercle Brugge in een notendop:

Weinig voetbal in stevige eerste helft

STVV - Cercle Brugge vanavond was een duel tussen 2 ploegen die perfect in de middenmoot stonden. De thuisploeg stond voor affluiten op de laatste plaats in de linkerkolom, de bezoekers op de eerste in de rechterkolom.

Winst zou voor beide ploegen betekenen dat ze aansluiting behouden met de top 8. Een gelijkspel zou ertoe leiden dat geen van beide de WK-break indook met een plaats bij de eerste 8.

Wie dacht dat dat tot een spectaculaire wedstrijd zou leiden, kwam bedrogen uit. Het balbezit in de eerste helft was voor Sint-Truiden, de grootste kansen voor Cercle Brugge. In de eerste 20 minuten mikten zowel Hotic als Ueda buiten het doelkader.

Veel duels kregen we wel te zien, op het randje en soms er net over. Onder andere bij Daland – al geel geboekt - kookte het potje bijna over op het einde van de tweede helft. De rust was dus welgekomen om af te koelen en aan voetballen te denken.