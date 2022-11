OH Leuven stuurt Seraing met forfaitscore én heel wat kopzorgen vakantie in

Fase per fase

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Einde. OH Leuven weet na een maand zonder zege weer wat winnen is. Niet zomaar winnen, maar met glans. Een slap Seraing werd met een forfaitscore opzij gezet. De Luikse club gaat met grote degradatiezorgen de WK-break in. . Einde OH Leuven weet na een maand zonder zege weer wat winnen is. Niet zomaar winnen, maar met glans. Een slap Seraing werd met een forfaitscore opzij gezet. De Luikse club gaat met grote degradatiezorgen de WK-break in.

clock 90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Nsingi maakt er 5-0 van! Dan toch een forfaitscore! Mendyl pakt uit met een heerlijke dribbel op links en schildert de bal op het hoofd van Nsingi. Die kopt aan de eerste paal onhoudbaar raak. . Nsingi maakt er 5-0 van! Dan toch een forfaitscore! Mendyl pakt uit met een heerlijke dribbel op links en schildert de bal op het hoofd van Nsingi. Die kopt aan de eerste paal onhoudbaar raak.

clock 90' Galje voorkomt 5-0! De 5-0 hangt plots in de lucht, maar Galje steekt er een stokje voor. Hij pareert een gekruist schot van Thorsteinsson en houdt ook de herneming van Dom uit zijn doel. . tweede helft, minuut 90. crucial save Galje voorkomt 5-0! De 5-0 hangt plots in de lucht, maar Galje steekt er een stokje voor. Hij pareert een gekruist schot van Thorsteinsson en houdt ook de herneming van Dom uit zijn doel.

clock 89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Nachon Nsingi van OH Leuven. 5, 0. goal OH Leuven RFC Seraing einde 5 0

clock 88' tweede helft, minuut 88. Geen penalty. Mbow heeft al een penaltyovertreding op zijn conto en flirt met een tweede. Maertens gaat net iets te gretig liggen na de bodycheck. Geen penalty, oordeelt Van Damme. . Geen penalty Mbow heeft al een penaltyovertreding op zijn conto en flirt met een tweede. Maertens gaat net iets te gretig liggen na de bodycheck. Geen penalty, oordeelt Van Damme.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Ook Boentsjoekov mag nog even komen meedoen bij Seraing. Hij lost Cachbach af. . Ook Boentsjoekov mag nog even komen meedoen bij Seraing. Hij lost Cachbach af.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij RFC Seraing, Denys Bunchukov erin, Mathieu Cachbach eruit wissel substitution out Mathieu Cachbach substitution in Denys Bunchukov

clock 87' tweede helft, minuut 87. Net niet voor Maertens. Geen tweede goal voor Maertens, al was hij er hier toch niet zo gek ver van. Na een kort een genomen vrije trap haalt hij gevaarlijk uit van buiten de zestien, maar zijn lage knal gaat nipt naast. . Net niet voor Maertens Geen tweede goal voor Maertens, al was hij er hier toch niet zo gek ver van. Na een kort een genomen vrije trap haalt hij gevaarlijk uit van buiten de zestien, maar zijn lage knal gaat nipt naast.

clock 85' Gele kaart voor Simon Elisor van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 85 yellow card Simon Elisor RFC Seraing

clock 85' Gele kaart voor Abdoulaye Sylla van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 85 yellow card Abdoulaye Sylla RFC Seraing

clock 85' tweede helft, minuut 85. Geel voor Elisor en Sylla. Nog wat kaarten erbij voor Seraing. Sylla wordt bestraft voor een overtreding, Elisor voor protest. . Geel voor Elisor en Sylla Nog wat kaarten erbij voor Seraing. Sylla wordt bestraft voor een overtreding, Elisor voor protest.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Zit er nog een vijfde in voor OHL? Ook bij Seraing voeren ze nog een wissel door. Abanda neemt de plaats in van Poaty. De wedstrijd is al een hele tijd gespeeld natuurlijk. OHL blijft wel op zoek gaan naar die forfaitscore. . Zit er nog een vijfde in voor OHL? Ook bij Seraing voeren ze nog een wissel door. Abanda neemt de plaats in van Poaty. De wedstrijd is al een hele tijd gespeeld natuurlijk. OHL blijft wel op zoek gaan naar die forfaitscore.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij RFC Seraing, Leroy Abanda erin, Morgan Poaty eruit wissel substitution out Morgan Poaty substitution in Leroy Abanda

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij OH Leuven, Jón Dagur Thorsteinsson erin, Mario González eruit wissel substitution out Mario González substitution in Jón Dagur Thorsteinsson

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij OH Leuven, Joren Dom erin, Louis Patris eruit wissel substitution out Louis Patris substitution in Joren Dom

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Musa Tamari eruit wissel substitution out Musa Tamari substitution in Thibault Vlietinck

clock 79' tweede helft, minuut 79. Driedubbele wissel. Tamari heeft iets moois in gedachten, maar zijn poging landt op het dak van het doel. Het is meteen zijn laatste actie. Hij wordt naar de kant gehaald voor Vlietinck. Ook Patris en Gonzalez worden vervangen, Dom en Thorsteinsson mogen de slotfase volmaken. . Driedubbele wissel Tamari heeft iets moois in gedachten, maar zijn poging landt op het dak van het doel. Het is meteen zijn laatste actie. Hij wordt naar de kant gehaald voor Vlietinck. Ook Patris en Gonzalez worden vervangen, Dom en Thorsteinsson mogen de slotfase volmaken.

clock 73' Gele kaart voor Daniel Opare van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 73 yellow card Daniel Opare RFC Seraing