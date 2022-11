Gent veegt de vloer aan met geplaagd Kortrijk in een partijtje 10 tegen 10

KV Kortrijk kreeg KAA Gent over de vloer in de afsluiter van de 17e speeldag, bovendien de laatste Jupiler Pro League-match in meer dan een maand. De bezoekers konden die WK-pauze induiken met een goed gevoel en tot op 3 punten naderen van Club Brugge bij een zege. De thuisploeg kon de punten dan weer goed gebruiken in de degradatiestrijd.

Het was speuren naar doelkansen in het wedstrijdbegin. Halverwege de eerste helft speelde aanvoerder D’Haene zich in de kijker. Eerst met een goede actie en dito voorzet, even later op een veel minder fraaie manier.

D’Haene, die vorige week nog in tranen het veld verliet in Oostende, ging veel te fel door op de enkel van Samoise. Bert Put kon niet anders dan rood trekken voor de Kortrijk-aanvoerder. Zo moest de thuisploeg nog 70 minuten met zijn tienen voort.

Dat zorgde ervoor dat Gent zijn balbezit nu ook kon omzetten in doelpunten. Iets na het halfuur sloeg Hjulsager toe na een uitstekende voorzet van Castro-Montes. Salah kon een tiental minuten later verdubbelen met zijn eerste doelpunt, na een heerlijke actie. Kortrijk trok met veel zorgen de kleedkamers in.