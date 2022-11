Club Brugge laat bonus van 2 goals door de vingers glippen in topper tegen Antwerp

Club Brugge - Antwerp in een notendop:

Mechele knikt Club op voorsprong

"We willen alle twee winnen en we willen alle twee niet verliezen." Het waren profetische woorden van Mark van Bommel voor de wedstrijd, want een gelijkspel werd het wel degelijk.

De partij begon ook evenwichtig. Vanaken kreeg een grote kans en aan de overzijde pakte Simon Mignolet uit met 2 prima reflexen. Club drukte wel door en kwam ook op voorsprong. Mechele knikte een hoekschop van Skov Olsen uitstekend binnen: 1-0.



In de tweede helft kregen we niet dezelfde intensiteit en was het wachten op grote kansen. Jutgla, die niet echt in de match zat, knalde wel met links de 2-0 binnen. Het leer werd nog even gedevieerd door Noa Lang. Een dubbele bonus, Club kon de zege al ruiken.