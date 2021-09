Zulte Waregem en Kortrijk delen de punten in fel burenduel

Zulte Waregem - KV Kortrijk in een notendop:

Veel sfeer en strijd in kansarme 1e helft

In een sfeervolle Elindus Arena kregen de fans meteen een stevige openingsfase voorgeschoteld. KV Kortrijk dicteerde de wet, maar na 10 minuten was het toch de thuisploeg die een eerste keer kwam opzetten. Gano kreeg te veel ruimte in de zestien, maar knikte de bal uiteindelijk nog ruim naast.



De bezoekers lieten zich niet uit hun lood slaan en bleven de bal opeisen. Zulte Waregem had moeite met het hoge tempo en dat vertaalde zich ook bijna in de 0-1. Fixelles dropte de bal richting de tweede paal, maar Gueye kon net niet voldoende kracht meegeven aan zijn kopbal.



Het hoge tempo uit de beginfase zakte en Zulte Waregem knokte zich in de partij. De bedrijvige Kutesa probeerde het na een knappe aanval vanop afstand, maar trof de arm van Vandendriessche. Geen penalty volgens scheidsrechter Boterberg.



Ondanks een kansarme 1e helft was het vlak voor de rust dan toch bijna prijs voor de bezoekers. Selemanie verstuurde een hoge voorzet richting de 2e paal, waar Gueye net niet hoog genoeg klom om de 0-1 binnen te koppen.