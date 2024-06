Geen podium voor De Ketelaere in Serie A: Fiorentina spoelt na gekke 1e helft zijn Conference League-kater door

Dan toch geen derde plaats voor Atalanta in de Italiaanse competitie. In de laatste wedstrijd van het seizoen kon de ploeg van Rode Duivel Charles De Ketelaere - die opnieuw goed was voor een assist - geen punten meer pakken tegen Fiorentina. Het blijft zo achter Juventus op de vierde plaats. Voor de mannen uit Firenze was de seizoensafsluiter dan weer een opsteker na de verloren Conference League-finale.