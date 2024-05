6 Italiaanse ploegen in Champions League? Hoe Europese eindzege van Atalanta zegen is voor Serie A

De zege van Atalanta in de Europa League-finale heeft ervoor gezorgd dat veel ogen nog op de Serie A zullen gericht zijn. Het kan zomaar dat er volgend seizoen 6 Italiaanse clubs in de Champions League te zien zijn. Daarvoor moet Atalanta 5e worden in de competitie. En ook de Belgische ploegen kunnen daarvan profiteren.

Vanaf volgend seizoen ziet de Champions League er wat anders uit. Zo zijn er 36 deelnemende clubs in plaats van 32. Door hun prestaties in Europa verzekerden Italië en Duitsland zich al van een 5e ticket voor het kampioenenbal.

Momenteel staat Atalanta 5e waardoor het virtueel ook in de competitie een CL-ticket pakt. Het is nog niet zeker van een plek in de top 5, maar met een match meer te spelen en 3 punten voorsprong op Roma lijkt dat in orde te komen.

Verschuift het Champions League-ticket dan automatisch naar de 6e? Neen.

Daarvoor moet de club van Charles De Ketelaere exact 5e worden. Als Atalanta (68 punten) nog Bologna (66) of Juventus passeert, gebeurt dat niet.

Dan zou het een ticket pakken uit de automatische top 4 en krijgt de 5e (Bologna of Juventus) het extra plekje. Het rechtstreekse ticket vanuit de Europa League valt dan weg en gaat naar Benfica (2e in Portugal).

De 6e uit de Serie A, hoogstwaarschijnlijk AS Roma, moet hopen dat Atalanta 5e wordt. Dan gaat het Europese prestatie-ticket naar de volgende in de ranking. Nummer 7 mag bij dat scenario naar de Europa League.