Penaltymisser van Tielemans breekt sukkelend Aston Villa zuur op tegen laagvlieger Crystal Palace

De wet van Murphy in Birmingham? Alles wat fout kan lopen, zal fout lopen.



Youri Tielemans zit, weliswaar samen met zowat heel Aston Villa, in de hoek waar de klappen vallen.



Na 4 nederlagen op rij over alle competities heen was niets minder dan een driepunter genoeg tegen laagvlieger Crystal Palace.



Bij een 1-1 stand - in wat een moeilijke wedstrijd was voor de thuisploeg - kreeg Villa op slag van rust een penalty cadeau.



"Een koud kunstje voor mij", dacht Tielemans, tot hij vol ongeloof zijn elfmeter gestopt zag door Henderson.



Geen bevrijdende voorsprong net voor rust, integendeel. Nog geen 60 seconden later prikte Palace tegen op de counter. Het deksel op de neus krijgen, heet zoiets.