Saka-boem! Met een heerlijke streep en treffer van 17-jarige knaap rekent Arsenal simpel af met Nottingham

De gouden tandem van Arsenal is net op tijd herrezen uit zijn as.



Over wie we spreken? Bukayo Saka en (vooral) Martin Odegaard.



Als een volleerde maestro legde de kapitein de balletjes overal achteloos neer, de rood-witte machine draaide opnieuw op volle toeren. Tel daarbij dus een flukse Saka en Arsenal is zo goed als onstopbaar.



Getuige daarvan het openingsdoelpunt. Na een heerlijke combinatie van beide heren vuurde Saka een kruisraket voorbij Matz Sels.



Het begin van een zorgeloze namiddag. In de tweede helft deelde Saka nog een assist uit voor Thomas, in het slot bekroonde de 17-jarige parel Nwaneri uiteindelijk de sterke collectieve prestatie.