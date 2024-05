Red Flames spelen met vuur na de rust, maar boeken wel levensbelangrijke driepunter in Tsjechië

vr 31 mei 2024 21:03

Tsjechië einde 1 - 2 België Kwalificaties EK 2025: Tsjechië - België

De Belgische voetbalvrouwen hebben de nul weggewerkt in de EK-voorronde. België leek op een zorgeloze avond af te stevenen na de snelle 0-2, door goals van Wullaert en De Caigny. In de tweede helft veranderde de teneur en werden de Flames weggedrukt, ze mochten nog opgelucht ademhalen dat het maar bij 1-2 bleef. Dinsdag volgt al een nieuwe partij tegen (opnieuw) Tsjechië.

Wedstrijdgegevens

Doelpunten: 12' Wullaert 0-1





14' De Caigny 0-2





87' Dubcova 1-2 (pen)

Na een pijnlijke 0 op 6 tegen Spanje en Denemarken stonden de Red Flames voor een belangrijk tweeluik op weg naar het EK in 2025.



Als ze hun kansen gaaf wilden houden op rechtstreekse kwalificatie, rechtten ze maar beter hun rug tegen de Tsjechen.



"We gaan daar niet flauw over doen: we moeten vanavond winnen", zette kapiteitn Tessa Wullaert vooraf haar troepen nog eens op scherp.



Een boodschap die ze in de gietende regen meteen zelf kracht bijzette.



Na slecht uitwerpen van de Tsjechische keepster Votiskova kreeg Wullaert plots veel ruimte om uit te halen, met haar linker plaatste ze de bal enig mooi in het hoekje. Interlandgoal nummer 83 al voor de Belgische topschutster.



De woorden van de stadionspeaker waren nog niet koud, of Wullaert stak opnieuw haar neus aan het venster.

Kotiskova acteerde ook nu niet al te best, de goalie duwde een schot van Wullaert zomaar in de voeten van Tine De Caigny. Zij had maar simpel binnen te schuiven.

0-2 op twee minuten tijd en de Red Flames op rozen. Met die stand gingen we ook rusten.

Onnodige nagelbijter

Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe beter de Tsjechen in de match kwamen.



Delacauw plaatste een bal met veel gevoel op de lat, aan de overkant vuurde Dedinova een pegel af die ook op het doelhout uiteen spatte.



De Flames leken de wedstrijd volwassen uit te spelen, tot het licht even uit ging bij Laura Deloose.



De Belgische linksachter ging veel te wild in op haar tegenstander in de eigen zestien, ref Gasperotti was onverbiddelijk en wees naar de stip.



De strafschop was een koud kunstje voor Dubcova. Zo werd het in minuut 86 toch nog een billenknijper.



De Tsjechische storm flakkerde nog even op, maar de aansluitingstreffer kwam te laat. Bondscoach Ives Serneels, terug in de dug-out na long-covid, kon opgelucht ademhalen.

Een 1-2 overwinning en de eerste driepunter was geklonken, deel 1 van de missie geslaagd. Op naar dinsdag, wanneer de Red Flames in Stayen opnieuw met Tsjechië willen afrekenen voor een 6 op 6.

red flames in kwalificaties EK 2025 red flames in groep A2 België Spanje 0-7 Denemarken België 4-2 Tsjechië België 1-2 België Tsjechië 04/06 België Denemarken 12/07 Spanje België 16/07 stand M W G V +/- ptn 1. Spanje 3 3 0 0 +11 9 2. Denemarken 3 2 0 1 +2 6 3. België 3 1 0 2 -8 3 4. Tsjechië 3 0 0 3 -5 0 De top 2 plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2025 in Zwitserland. De nummer 3 mag naar de play-offs. De nummer 4 gaat ook naar de play-offs, maar degradeert wel naar League B.