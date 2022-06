BEKIJK: Red Panthers tanken vertrouwen voor het WK na vlotte zege tegen VS

Na hun zege van gisteren wisten de Red Panthers al dat hun 4e plek in de Pro League niet meer kon veranderen. De afsluitende wedstrijd tegen de VS was dan ook het ideale moment om het vertrouwen nog een laatste keer op te krikken.



In het eerste kwart ging de partij goed op en neer. De VS was niet van plan zich naar de slachtbank te laten leiden, maar in een vroege openingstreffer resulteerde dat niet.



De Red Panthers namen het commando vervolgens over en 5 minuten voor de rust trilden de netten dan toch een eerste keer. Ambre Ballenghien draaide fluks weg van haar rechtstreekse tegenstander en duwde de 0-1 van dichtbij binnen.



Ook na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld te zien en na een strafcorner van Versavel duwde Gerniers de dubbele voorsprong simpel tegen de netten.



De Panthers leunden wat meer achteruit, maar de 0-3 kwam er uiteindelijk dan toch. Versavel mocht opnieuw aanleggen voor een strafcorner en zette zichzelf met een rake schuiver dan toch op het scorebord.



Het WK van de Belgen begint op 3 juli. Dan openen onze landgenotes hun toernooi met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika.