BEKIJK: Red Panthers spelen de VS na de rust op een hoopje in de Hockey Pro League

De twee duels tegen de VS zijn voor de Belgische vrouwen de laatste in de Hockey Pro League.

In Den Bosch ondergingen de Panthers in het eerste kwart het spel. Ze kregen verschillende strafcorners tegen, maar de Amerikaanse vrouwen profiteerden niet.



Nadien namen de Belgen de wedstrijd in handen vanaf het tweede kwart. Met een fantastische backhand brak de ervaren Louise Versavel vlak voor de rust de ban: 0-1.

Na de koffie ging het crescendo voor de Panthers. Versavel maakte er met een strafcorner 0-2 van, waarna Abi Raye en Sephanie Vanden Borre in de 47e minuut komaf maakten met de VS. Raye scoorde met een tip-in, Vanden Borre verdubbelde meteen daarna met een strafcorner.

Raye, reserve voor het WK, maakte er in de rebound na een strafcorner nog 0-5 en zo zijn de Panthers zeker van de vierde plaats in de Hockey Pro League, hun beste prestatie ooit. In 2019 werden ze 5e, in 2020 7e.

Argentinië is voor het eerst eindwinnaar, voor Nederland. De volgende opdracht voor de Panthers is het WK in Amstelveen van 1 juli t.e.m. 17 juli.