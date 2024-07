Red Panthers klaren de klus tegen Japan en zijn al zeker van kwartfinales: "Getoond dat we een topploeg zijn"

Een penalty corner van Englebert werd nog gekeerd, maar Brasseur was bij de pinken in de rebound. Veel tijd om van die tik te bekomen, kreeg Japan niet. Nauwelijks een minuut na de 1-0 trof ook Englebert raak, na een Japanse aarzeling in verdediging.

De Panthers hadden wel het meeste van het spel in een vrij gesloten eerste helft, waarin het al vrij snel duidelijk was dat het van een strafcorner zou moeten komen. De eerste pogingen gingen nog naast, maar met de rust in zicht braken de Belgen dan toch de ban.

Japan had zijn eerste twee wedstrijden in Parijs verloren en was in theorie ook voor de Red Panthers geen onoverkomelijke opdracht.

Wat was er precies aan de hand met Vanden Borre? "Ze voelde iets in haar been en het risico was te groot om haar nog voort te laten spelen. We zullen dat vanavond en morgen rustig bekijken. Hopelijk valt het mee en is ze gewoon inzetbaar tegen Nederland."

"Het was niet onze allerbeste wedstrijd. Tegen China en Frankrijk was ons niveau een stuk hoger, al waren er wel verzachtende omstandigheden: het was heel warm en we verloren ook al vroeg in de match Stephanie Vanden Borre. Daardoor moest een aantal speelsters meer minuten maken dan normaal."

Die wedstrijd van vrijdag gaat om de groepswinst. "Op voorhand hadden we zeker getekend voor een 9 op 9 na 3 wedstrijden. We zijn in vorm, dat zie je. We zitten in de kwartfinales. We halen de top 8. Dat was onze eerste doelstelling en daar mogen we ook trots op zijn", vindt Ehren.

"Voor dit toernooi had België nog maar 4 keer gescoord op de Olympische Spelen. Slechts 3 speelsters hadden olympische ervaring. Voor de rest zijn het allemaal debutanten. Ik denk dat we heel trots mogen zijn op waar we staan en hoe we spelen."

"Vandaag was het wat minder, maar dat heb je soms. En toch winnen we keurig met 3-0. Daar mogen we heel tevreden mee zijn. En het laat ook zien we dat we een topploeg zijn."