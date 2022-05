BEKIJK: Red Panthers geven Spaanse hockeyvrouwen lik op stuk

Na 4 nederlagen op een rij snakten de Red Panthers naar een overwinning. Die kwam er ook.

In het tweede kwart kwam België verdiend op voorsprong dankzij een doelpunt van Mariën (Dragons). Na een puike actie van Rasir tikte ze de bal handig tussen de Spaanse speelsters in doel. Een opsteker voor de Panthers die nog eens een velddoelpunt konden maken.

De 2-0 volgde snel. Ballenghien (Gantoise) mikte een strafbal hard binnen.

Na de rust kwam de zege nauwelijks nog in gevaar. In tegenstelling tot gisteren konden de Spaanse vrouwen geen vuist meer maken.

België scoorde nog een keer in de slotfase. Raye (Dragons) werkte een tegenaanval af: 3-0.

Over twee weken komen de Belgische vrouwen weer in actie. Dan geven ze twee keer staartploeg China partij in Antwerpen.