Red Panthers verliezen eerste wedstrijd van tweeluik tegen fittere Spaanse ploeg

19 uur 58. "Genoeg kansen om meer te scoren". Coach Raoul Ehren maakt zich geen zorgen na de nederlaag. "Het is wel oké", zegt hij. "We hadden veel goede momenten in de wedstrijd en kregen genoeg kansen om meer te scoren." "Het was een spannende wedstrijd. Misschien verdienden we een gelijkspel. Maar dit was onze eerste match tegen een fittere ploeg. We weten waaraan we moeten werken morgen." .