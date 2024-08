LIVESTREAM basketbal: Belgian Cats tonen hun ware gelaat, maar moeten wel achtervolgen bij rust tegen Team USA

De statistieken

Een onheilspellende statistiek: de Amerikanen domineren compleet in de rebound. 29 stuks, waarvan 12 offensieve rebounds, tegenover 11 voor België.



Met zo'n verschil in de rebound kun je normaal gezien geen wedstrijd winnen, maar laten we hopen dat de Belgian Cats vanavond tonen dat statistieken ook maar statistieken zijn.



Ook in fastbreakpunten (11 vs. 2), punten in de paint (26 vs. 16) en punten van de bank (21 vs. 4) worden de Cats overtroefd.



De statistiek die misschien een sprankeltje hoop biedt: Team USA verloor al 11 keer de bal. Kunnen de Belgen die turnovers na de rust nog wat meer uitbuiten?