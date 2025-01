Zélfs scoren met de hand mag (soms): zet u schrap voor Masters of Madness, het format dat de toekomst van voetbal wil veranderen

Ze ademen voetbal, maar toch voelden ze de nood aan nieuwe zuurstof. Vandaag wordt met Masters of Madness het geesteskind van Dries Mertens en Jan Vertonghen gelanceerd. Een fris format vol spectaculaire wendingen, amusante protagonisten en innovatieve ingrediënten. Is dit de gouden formule die voetbal weer boeiend maakt voor een jonger en breder publiek?

De ex-Rode Duivel is een aandachtig toeschouwer tijdens de opnamedagen van Masters of Madness. De goesting blijkt groot om, net als ex-ploegmaat Ritchie De Laet, zelf mee te doen.

Het is begin januari wanneer Radja Nainggolan - dan nog voetballer zonder club én voorwaarden - in de Antwerpse Waagnatie zijn enthousiasme niet verbergt.

Even terug naar een halfjaar eerder.

Het is volle zomer wanneer Jan Vertonghen en Dries Mertens aankondigen dat ze, samen met mediabedrijven Woestijnvis en Sporthouse Group, een nieuwe voetbalcompetitie uit de grond stampen.

Masters of Madness.

U moet weten: de twee iconen van de Rode Duivels zijn naast slimme voetballers ook doordacht aan het ondernemen. Mertens stapte al mee in een beleggingsfirma, Vertonghen investeerde in verschillende bedrijven actief in sport en gezondheid.

Maar nooit engageerden beide heren zich zo nadrukkelijk voor een zakelijk initiatief als nu. Ironisch genoeg met een idee dat de concurrentiestrijd met het traditionele voetbal wil aangaan.

"Let op: het is niet onze ambitie om het voetbal over te nemen", duidt Vertonghen. "Beide vormen kunnen perfect naast elkaar bestaan. Wij willen gewoon iets bieden waar de jeugd constant naar kan kijken. Zij zoeken iets dat flitsender is."

Die vaststelling zette de voetbaliconen aan tot het opzetten van hun format.

Vertonghen: "'Kijk jij veel voetbal?', vroeg ik eens aan Dries. Hij gaf toe van niet, omdat er op veel momenten spanning ontbreekt."

"Ik vind 90 minuten voetbal soms wat saai", vult Mertens aan. "Dan zijn we beginnen na te denken over hoe we dat konden aanpakken."

"Het is een idee waar veel maanden werk in zit", onderstreept Vertonghen. "Met heel veel mensen. Ik denk dat de voetbalwereld hier klaar voor is."