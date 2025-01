"1 procent maakt het verschil": topsporters roepen sponsors op om Special Olympics Belgium te steunen

Ongeveer 1% van de Belgische bevolking heeft een verstandelijke beperking. Special Olympics Belgium heeft er zijn missie van gemaakt om via sport hun inclusie te bevorderen.

Om al die atleten aan het sporten te houden zijn er natuurlijk middelen nodig.

Topsporters zoals Emma Meesseman, Toby Alderweireld, Thierry Neuville of Alexander Hendrickx steunen de campagne en roepen iedereen op om mee het verschil te maken.

Want zij weten als geen ander: in sport kan 1% het verschil maken tussen winst en verlies. Tussen een toptijd of een teleurstelling. Tussen een wereldtitel of een tweede plaats. Tussen alles of niks.

Het idee is dan ook simpel: bedrijven worden opgeroepen om 1% van hun sponsorbudget aan Special Olympics Belgium toe te wijzen.

Een klein gebaar, dat duizenden atleten kan ondersteunen en aan het sporten kan houden. "Niets speciaals."